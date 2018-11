Mundo

Facebook usado para leiloar adolescente no Sudão do Sul

Uma jovem de 16 anos no Sudão do Sul foi leiloada através de um post feito no Facebook. A publicação foi, alegadamente, feita por um dos pais a 25 de Outubro, mas só foi apagada pela rede social a 9 de Novembro, pouco depois de a venda ter sido realizada.

O objectivo do post era en-contrar um futuro marido para a jovem, a troco de dinheiro ou bens, e pressupunha a assinatura de um acordo pré-nupcial. A troco da rapariga, o pai recebeu, alegadamente, 500 vacas, três carros e cerca de 10 mil dólares. De acordo com o porta-voz da organização humanitária Plan, George Otim, a publicação tornou-se viral no Sudão do Sul e “toda a gente na região sabia dela”. Ainda assim, e apesar de ter 30 mil investigadores espalhados pelo mundo, a fiscalizar tudo o que é publicado, o Facebook demorou 15 dias a apagar a publicação. Em comunicado citado pela CNN, o porta-voz da empresa foi taxativo sobre o assunto. “Qualquer forma de tráfico humano – seja publicações, páginas, anúncios ou grupos - não são permitidos no Facebook. Nós removemos o post e desactivámos permanentemente a conta associada ao responsável pela publicação”, reiterou a rede social.