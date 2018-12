Mundo

Falta de vontade dificulta iniciativas para mobilidade

O ex-secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) Domingos Simões Pereira considerou ontem que a mobilidade no espaço lusófono ainda não avançou por “falta de vontade” dos Estados.

Domingos Simões Pereira fala dos desafios da CPLP

Fotografia: DR

“Não aconteceu porque não há vontade por parte dos Estados”, disse o guineense à agência Lusa, criticando o facto de que quando “chega a altura de materializar este intercâmbio, cada um invoca a sua soberania e responsabilidades que tem junto de organizações terceiras para pôr em causa esse intercâmbio”, afirmou.

Portugal e Cabo Verde apresentaram, em 2017, uma proposta conjunta de um regime de mobilidade interna que prevê a criação de um regime de autorizações de residência válido para todos os países da CPLP, fundado no critério da nacionalidade, mas que pressupõe o reconhecimento recíproco de habilitações académicas e qualificações profissionais e a portabilidade dos direitos sociais.

Domingos Simões Pereira disse que “a vantagem da CPLP” é precisamente o facto de os países estarem inseridos em diferentes organizações regionais.

“Se esperarmos até ao dia em que haverá um consen-so absoluto para se abrirem as fronteiras e permitir que todos os cidadãos da CPLP possam viajar livremente, vai demorar porque todos irão encontrar razões e pretextos para continuar a di-zer que ainda não há condições de segurança para esse efeito”, afirmou.

“Defendi que se devia reforçar as competências do secretário executivo, que é um órgão executivo da CPLP, mas completamente esvaziado de competências e atribuições e muito dependente da vontade dos Estados e a capacidade de promover o consenso é muito reduzida”, disse Domingos Simões Pereira.

Sobre o cumprimento dos critérios de adesão da Guiné Equatorial, que se tornou membro da organização em 2014, nomeadamente na questão da abolição da pena de morte, Simões Pereira defendeu que a CPLP tem vários espaços de concertação através dos quais “pode e deve continuar a pressionar”.

“Os cidadãos da Guiné Equatorial acreditam que através da CPLP podem conseguir maior abertura e melhor monitorização do exercício democrático nesse país”, considerou.

Referindo que a decisão da CPLP em acolher a Guiné Equatorial “foi muito corajosa”, Simões Pereira defendeu que a sua plena integração “é um desafio”, mas manifestou-se optimista, lembrando que as autoridades equato-guineenses manifestaram abertura para a abolição da pena de morte e perceberam que este assunto “cria desconforto” junto dos restantes membros da organização.

Por seu lado, Murade Murargy, que é atualmente conselheiro do Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, considerou que a moratória à pena de morte “foi um passo importante”, mas garantiu que a abolição “vai acontecer”.

“A questão da abolição da pena de morte está bem encaminhada, já foram dados os três ou quatro passos necessários, está neste mo-mento no último estágio”, disse Murargy, refugiando-se na condição de conselheiro de Obiang para se escusar a avançar mais pormenores.

O ex-secretário-executivo defendeu que “a Guiné Equatorial tem de ser apoiada e não apenas marginalizada”.