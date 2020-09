Mundo

Família de homem morto pela polícia vai receber 20 milhões de dólares nos EUA

O condado de Prince George, nos EUA, chegou a acordo com a família de um homem morto por agentes da polícia local. A indeminização de 20 milhões de dólares é uma das maiores alguma vez alcançadas nos Estados Unidos em crimes deste género, refere o Washington Post.

Fotografia: DR

William Green, de 43 anos, foi morto com seis tiros, quando tinha as mãos algemadas atrás das costas e estava sentado no banco da frente de um carro da polícia. O autor dos disparos terá sido o capitão Michael A. Owen Jr. O agente foi detido no dia seguinte à morte de Green, a 27 de Janeiro e entretanto foi despedido.

O advogado da família, William H. Murphy disse ao jornal norte-americano concordar com a representante do Condado, Angela Alsobrooks, de que este "acordo histórico mostra que a vida Negra de William Green e as vidas Negras da sua mãe, filho e filha enlutados realmente importam", numa referência ao movimento "Black Lives Matter" contra a violência direccionada às pessoas negras.

Na noite em que Green foi morto, a polícia tinha recebido uma chamada de emergência a reportar que um homem a conduzir um Buick tinha abalroado vários carros. A polícia acabou por encontrar William Green dentro do carro próximo do local do incidente. Os agentes retiraram Green do carro e algemaram-no. Enquanto o homem de 43 anos esperava um teste de despiste de drogas, o capitão Owen terá disparado sete tiros, seis dos quais atingiram Green.