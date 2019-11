Mundo

Farage disposto a pacto com Governo de Johnson

O político eurocéptico britânico Nigel Farage manifestou-se ontem aberto a fazer um pacto com o partido Conservador se o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, abandonar o acordo negociado com Bruxelas para permitir uma saída ordenada da União Europeia.

Fotografia: DR

“Deixe cair o acordo, porque não representa o Brexit”, disse, no lançamento da campanha do Partido do Brexit para as eleições legislativas de 12 de Dezembro.

Farage, que defende um divórcio sem acordo, disse estar disposto a um entendimento se Johnson se comprometer a, no futuro relacionamento, negociar um acordo de comércio livre com a UE semelhante ao do Canadá, sem alinhamento com as regras europeias.

O líder do Partido do Brexit sugere que Johnson estipule o dia 1 de Julho de 2020 como prazo para assinar esse acordo de comércio livre e sugere que, se não for alcançado até lá, o Reino Unido deveria sair da União Europeia e recorrer à Organização Mundial do Comércio.

“Se o Boris estiver disposto a fazer isso, penso que seria razoável”, afirmou.

De acordo com Farage, a única forma de resolver (o processo do Brexit) é com uma aliança política dos partidos determinados na saída britânica da UE, o que proporcionaria a Boris Johnson “uma maioria muito grande”.

Se o Partido Conservador não aceitar uma coligação, que resultaria em candidatos únicos, o actual eurodeputado garante ter condições para apresentar candidatos a deputados em todos os 650 círculos uninominais do país, incluindo ele próprio.

O Partido do Brexit foi fundado no início deste ano para pressionar o Governo conservador a romper com a UE e foi o mais votado nas eleições europeias de Maio, com 31,6 por cento dos votos, elegendo 29 eurodeputados.