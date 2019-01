Mundo

Fayulu e Tshisekedi prometem respeitar os resultados das eleições

Luísa Rogério, Kinshasa

Os dois principais candidatos da oposição às eleições presidenciais na República Democrática do Congo (RDC), Martin Fayulu e Felix Tshisekedi, comprometeram-se a respeitar os resultados oficiais das eleições gerais de domingo último. O compromisso foi assumido durante um encontro que os dois mantiveram com os observadores internacionais.

Actores envolvidos no processo eleitoral foram exortados a preservar o clima de paz e a privilegiar a via legal, de recurso, em caso de contestação

Fotografia: DR

A reunião, realizada no hotel que alberga as chefias das missões internacionais, contou com a presença do presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI). O candidato do partido governamental, Emmanuel Ramazani Shadary, que não participou no encontro, foi representado por um enviado. Este, por seu turno, não assumiu compromissos formais, limitando-se a transmitir os detalhes ao candidato. O encontro está a ser considerado um passo importante para a preservação do país, que vive sob o receio de um novo conflito.

Por outro lado, o bloqueio dos serviços de Internet e mensagens, imposto pelo Governo desde segunda-feira, continua a condicionar a partilha de informações sobre o processo eleitoral. Os principais actores políticos remeteram-se ao silêncio, depois da euforia do dia da votação, enquanto a CENI reitera o compromisso de divulgar os resultados provisórios no próximo domingo.

Com o acesso à Internet e a fontes oficiais limitado, resta aos jornalistas recorrer a analistas. A própria imprensa congolesa, igualmente privada de Internet, tem privilegiado entrevistas e debates sobre a situação política, antevendo diferentes cenários pós-eleitorais.

Sobre o assunto, o presidente da CENI afirmou que a medida foi adoptada pelas autoridades, no intuito de evitar a proliferação de dados susceptíveis de provocar a alteração de ânimos, após serem divulgados os resultados oficiais.

Internet

A falta de Internet tem condicionado, sobretudo, o trabalho dos jornalistas estrangeiros, que se vêem impossibilitados de consultar sites institucionais, agências de notícias e outras fontes de informação. Ontem e quarta-feira, a Internet esteve intermitente no hotel que hospeda a maioria das equipas de observação eleitoral e das organizações internacionais.

Tão logo a direcção se apercebeu da presença de jornalistas foi mudado, por orientação de entidade não especificada o acesso à Internet, que passou a ser restrito aos hóspedes. Os usuários de áreas de serviço, como restaurantes, esplanadas e piscinas, deixaram de dispor de senha com validade de uma semana, antes disponibilizada para qualquer cliente.

Antes do bloqueio, jornalistas angolanos trabalhavam no Boreau de Imprensa da SADC, depois de uma intervenção da comissária Elizabeth Rank Franck, coordenadora-adjunta da Missão Angolana de Observação da SADC.

Entretanto, continuam a fazer eco na imprensa local e internacional as declarações dos observadores internacionais sobre o processo eleitoral, com particular destaque para o chefe da Missão de Observadores da União Africana, Dioncounda Traoré. A organização exorta os actores envolvidos no processo eleitoral a preservar o clima de paz prevalecente durante o escrutínio e a respeitar o desejo do voto expresso nas urnas. De igual modo, apelou os candidatos a privilegiar a via legal, apresentando os eventuais recursos à autoridade eleitoral competente.

Kabila concede indulto a dois membros da oposição

Dois membros da oposição congolesa foram libertados, em Kinshasa, por indulto do Presidente Joseph Kabila, concedido durante um período de tensão no país que aguarda a divulgação dos resultados eleitorais, revelaram ontem os advogados à impresa.

O deputado provincial de Kinshasa Gérard Mulumba “foi libertado por ordem presidencial” através de indulto, anunciou o seu advogado, Léon Ngombwa.

“Passou 14 meses na prisão e ainda lhe faltavam quatro meses”, disse, acrescentando que esta libertação irá “permitir-lhe receber cuidados médicos porque está doente”. Também Jean Claude Muyambo, antigo aliado de Kabila, “foi libertado hoje por cumprir os critérios” para os indultos de Ano Novo, indicou, por seu lado, o seu advogado William, confirmando informações avançadas anteriormente pelo activista dos direitos humanos Emmanuel Cole.

Segundo Cole, os dois homens foram libertados durante uma cerimónia organizada na prisão de Makala (a maior cadeia de Kinshasa) pelo Ministério da Justiça.

Segundo aquele Ministério, um total de 200 prisioneiros beneficiou de indultos concedidos pelo Presidente Kabila a prisioneiros com penas inferiores ou iguais a três anos.

Membro eleito do histórico partido da oposição UDPS, Gérard Mulumba foi detido a 10 de Novembro de 2017 e condenado a 18 meses de prisão “por ofensas ao Presidente”.

Já Muyambo, que fez fortuna como advogado de negócios, foi um dos promotores da contestação de Janeiro de 2015, durante a qual dezenas de pessoas foram mortas em três dias de confrontos em Kinshasa.

Jean Claude Muyambo foi detido no segundo dia de confrontos e acusado no âmbito de um negócio imobiliário, tendo sido condenado a 26 meses de prisão com agravamento posterior da pena para cinco anos.

A oposição apelou sempre para a libertação dos dois homens, considerando que as suas condenações tiveram motivos políticos.

A República Democrática do Congo (RDC) aguarda a publicação dos resultados das eleições gerais (presidenciais, legislativas e provinciais) de 30 de Dezembro, que irão designar o sucessor de Joseph Kabila.

A Comissão Nacional Eleitoral Independente da RDC admitiu ontem adiar a publicação dos resultados, inicialmente prevista para amanhã, domingo.

As eleições ficaram marcadas por vários incidentes violentos, que causaram, pelo menos, quatro mortos.

As missões de observadores registaram irregularidades no processo de contagem de votos e a Internet foi cortada na segunda-feira pelas autoridades, com a justificação de que se pretendia evitar uma “revolta popular”. Cerca de 40 milhões de congoleses foram chamados às urnas no domingo para escolher o sucessor do Presidente Joseph Kabila, obrigado pela Constituição e pela opinião pública a não se recandidatar, e também os deputados nacionais e provinciais de 75.781 colégios eleitorais.

O delfim de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, foi um dos candidatos, a par dos dois opositores Félix Tshisekedi e Martin Fayulu. O novo Presidente da RDC deverá assumir o cargo a 18 de Janeiro.