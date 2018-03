Mundo

Febre hemorrágica de Lassa mata 110

As autoridades de saúde da Nigéria elevaram ontem para 110 o número de vítimas mortais da epidemia de febre hemorrágica de Lassa desde o início do ano no país, num total de 353 casos confirmados.

Fotografia: DR

Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tinha referido 72 mortos em 317 casos confirmados.

O vírus foi detectado em 18 dos 36 estados da Nigéria, mas foi confirmado sobretudo no estado de Edo (sul), uma região onde o vírus é endémico, segundo o Centro Nacional nigeriano de controlo de epidemias (NCDC).

A OMS descreve a Febre de Lassa como uma infecção viral pertencente à mesma família do vírus de Marburgo e do Ébola.

O nome provém de uma localidade no norte da Nigéria, Lassa, onde foi identificado pela primeira vez, em 1969.

Endémico na Nigéria, Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa, o vírus é assintomático em 80% dos casos, podendo provocar lesões graves, hemorrágicas e neurológicas e, nalguns casos, a morte.

A transmissão decorre da exposição a excrementos de roedores ou do contacto directo com o sangue, urina, fezes ou outros líquidos biológicos de pessoas infectadas.