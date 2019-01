Mundo

Feitos de Amílcar Cabral são hoje recordados em Cabo Verde

O Dia dos Heróis Nacionais em Cabo Verde, que assinala o aniversário da morte de Amílcar Cabral e presta homenagem aos que lutaram pela Independência do país, é oficialmente comemorado hoje na ilha do Sal.

Fotografia: DR

A Fundação Amílcar Cabral preparou “um programa de comemorações rico”, que inclui actividades lúdicas e didácticas nas escolas dos diversos níveis de ensino da ilha, desportivas e culturais e o lançamento do livro “A Luta Criou Raízes”. Trata-se de um conjunto de escritos e intervenções de Amílcar Cabral, organizado por Luís Fonseca e Olívio Pires.

O acto central das comemorações decorre no Paços do Concelho e é presidido pelo comandante Pedro Pires, presidente da Fundação Amílcar Cabral e antigo Chefe de Estado cabo-verdiano, e pelo presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes.

Seguir-se-á uma dissertação sobre o papel histórico da ilha do Sal nos processos de libertação em África, pelo comandante Silvino da Luz. Músicas e poesias alusivas à data e a entrega de prémios aos vencedores das actividades desportivas e concursos que desde o início do mês têm vindo a assinalar a efeméride terão depois lugar.

Na capital, Praia, as actividades estão a cargo da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria (ACOP) que começa o dia com uma deposição de coroa de flores e visita às sepulturas dos combatentes da liberdade e da pátria no cemitério da Várzea.