Mundo

Felipe Nyusi admite falhas na execução de programas do Governo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou no fim-de-semana que as calamidades naturais e o corte de ajuda internacional impediram o seu Governo de materializar todas as metas que definiu no plano quinquenal que termina em Janeiro de 2020.

Fotografia: DR

“Houve ciclones, cheias e seca em algumas províncias e os amigos da comunidade internacional, que nos ajudavam, disseram: ‘agora não vamos ajudar’”, declarou Filipe Nyusi, falando num comício realizado no distrito de Lalaua, província de Nampula, norte de Moçambique, a mais de 1.500 quilómetros de Maputo.

As cheias no centro e norte e a seca, no sul, bem como os ciclones nas três regiões têm sido recorrentes nos últimos anos em Moçambique e ao impacto desses fenómenos juntou-se uma subida exponencial da dívida pública derivada da descoberta de empréstimos secretos avalizados pelo anterior Governo moçambicano, entre 2013 e 2014.

Na sequência da revelação das dívidas já declaradas recentemente inconstitucionais pelo Conselho Constitucional moçambicano, os principais doadores internacionais do Orçamento do Estado cortaram a ajuda ao país. No encontro popular no distrito de Lalaua, Filipe Nyusi apontou igualmente a queda de preços de matérias-primas no mercado internacional como factor determinante para a redução da arrecadação de divisas a plena concretização do plano quinquenal do Governo.

“Baixou o preço do nosso algodão e da nossa castanha, fora do país”, declarou, exemplificando com produtos que estão entre as principais produções da província de Nampula.

Filipe Nyusi assinalou que o Governo que dirige desde Janeiro de 2015 viu-se impedido de construir todas as infra-estruturas que havia projectado para os cinco anos de mandato, que terminam em Janeiro de 2020.

Apesar das dificuldades, prosseguiu, o Executivo conseguiu construir muitas infra-estruturas sociais e económicas, nomeadamente hospitais, escolas e estradas.

“Durante os cinco anos, fizemos muita coisa em Nampula, dedicámos toda a nossa atenção à província de Nampula”, destacou, referindo-se a uma província que é a mais populosa do país e com o maior número de eleitorado.

Com as eleições gerais de 15 de Outubro deste ano à vista, os últimos actos públicos de Filipe Nyusi são vistos como pré-campanha, uma vez que tem sido acompanhado por caravanas de membros do seu partido, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e os seus discursos são de balanço dos cinco anos de governação e de promessas para o ciclo que começa em 2020.

Nesta sua intervenção, Filipe Nyusi não fez qualquer alusão ao acordo de paz com a Renamo que deverá ficar finalizado até ao fim da primeira semana de Agosto, caso se cumpra o calendário recentemente ratificado entre o Governo e o principal partido da oposição.

Nova Lei sobre liberdade religiosa

O ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, defendeu a adopção de uma lei sobre liberdade religiosa para disciplinar a conduta da religião no país, manifestando preocupação com práticas vigentes em algumas igrejas.

“Preocupam-nos imenso as imagens, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais, reportando actuações de algumas confissões religiosas”, afirmou Joaquim Veríssimo, citado ontem pelo jornal “Notícias”.

Vídeos e áudios de líderes de seitas religiosas a protagonizarem supostos milagres têm circulado recorrentemente nas redes sociais em Moçambique, desencadeando o repúdio em vários círculos sociais no país.

O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos afirmou que o Governo e as igrejas devem reflectir em torno de práticas que se desviam da vocação moralizadora da religião.

A lei sobre liberdade religiosa que o Executivo moçambicano vai submeter à Assembleia da República vai incluir um código de conduta, acrescentou Joaquim Veríssimo.

As autoridades moçambicanas pretendem igualmente controlar o fenómeno de igrejas não registadas.

Apesar da preocupação com práticas de algumas igrejas, o governante reconheceu a importância da religião em vários domínios sociais e da moral.

“As vossas contribuições inspiraram as reformas legais que permitiram a consolidação e adequação do nosso sistema jurídico, tornando-o cada vez mais justo, ao alcance de todos, com enfoque nos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos cidadãos”, declarou Joaquim Veríssimo.