Mundo

Feministas semi-nuas atrapalham passagem de Trump

Duas mulheres tentaram interromper o cortejo ontem nos Campos Elísios, em memória dos 100 anos do Armistício, aquando da passagem de Donald Trump, avançou o Le Parisien.

Fotografia: DR

As mulheres surgiram, em momentos diferentes, despidas da cintura para cima, com palavras pouco simpáticas, dirigidas ao Presidente norte-americano, escritas no corpo.

"Hipocrisia" e "falso pacificador, verdadeiro ditador", lia-se.

As duas mulheres foram rapidamente interpeladas pelos guardas da Gendarmeria, embora no primeiro caso tenha conseguido mesmo aproximar-se no carro blindado que transportava Donald Trump.

O incidente aconteceu por volta das 10h00 da manhã. As duas mulheres pertencem ao grupo feminista "Femen".