Mundo

FGV investiga suspeita de plágio de Decotelli

A Fundação Getulio Vargas (FGV) anunciou, sábado, que vai investigar o suposto plágio na dissertação de mestrado do novo ministro da Educação do Brasil, Carlos Alberto Decotelli da Silva.

Fotografia: DR

Decotelli apresentou a sua dissertação à instituição em 2008. O texto tem trechos idênticos a trabalhos anteriores.



A controvérsia começou quando o professor do Insper Thomas Conti disse no Twitter que encontrou “muitos indícios de plágio” no trabalho de Decotelli. Thomas Conti comparava a dissertação com um documento da Comissão de Valores Mobiliários CVM). O Poder360 também encontrou trechos idênticos a trabalhos anteriores na dissertação de Decotelli.



Na nota em que anuncia que investigará o caso de Decotelli, a Fundação Getulio Vargas afirma quevai manter contactos com o orientador do trabalho e fala em medidas administrativas e judiciais contra o novo ministro, caso sejam confirmadas as irregularidades.



O Ministério da Educação do Brasil publicou na noite de sábado um comunicado em que refuta as alegações de dolo e informa que o trabalho foi aprovado pela instituição de ensino, tendo assegurado que procurou creditar todos os pesquisadores e autores que serviram de referência e cujo conhecimento contribuiu, sobremaneira, para enriquecer o seu trabalho.