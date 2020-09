Mundo

Filha de Berlusconi infetada com Covid-19

Marina Berlusconi, filha mais velha de Silvio Berlusconi, testou positivo à Covid-19.

Fotografia: DR

Depois de o ex-Primeiro-Ministro italiano ter sido infectado, a empresária realizou vários testes, tendo o último, realizado este fim de semana, dado positivo. A presidente da Fininvest e da Mondadori está de quarentena e bem de saúde, continuando a trabalhar de forma remota.



Saliente-se que Marina Berlusconi se isolou juntamente com a família, uma vez que tinham estado em contacto com SilvioBerlusconi. Quanto aos outros elementos da família que estão em quarentena, detalha o Corriere della Sera que não há informações relativamente ao resultado dos testes. Sílvio Berlusconi, que fará 84 anos dentro poucas semanas, revelou na quarta-feira que tinha sido diagnosticado com Covid-19. Também dois dos seus filhos, Barbara, de 36 anos, e Luigi, de 31, bem como a sua nova companheira, Marta Fascina, de 30 anos, tiveram resultados positivos nos respetivos testes para diagnóstico da presença do SARS-CoV-2. O político italiano está internado e a reagir favoravelmente ao tratamento.