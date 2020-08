Mundo

Filho de Ibrahim Keita conseguiu fugir do Mali

O filho do Presidente eleito do Mali, Karim Keita, personalidade muito criticada na contestação ao poder do pai, derrubado por um golpe de Estado, encontrou refúgio num país vizinho, confirmaram, ontem, fontes que lhe são próximas e diplomatas, citadas pela agência France Press.

Karim Keita deixa o Mali e desmente acusações de gastos avultados às custas do erário

Fotografia: DR



Considerado por muitos malianos como uma pessoa que personificava a corrupção do Governo, Karim escapou à prisão, juntamente com o pai e alguns ministros depois de concretizado o golpe de Estado, e desde então não houve notícias oficiais sobre o seu paradeiro. Mas, entretanto, segundo as fontes, receando pela sua segurança, Karim Keïta, eleito deputado em 2013, ano em que o pai chegou ao poder, e reeleito em 2020, “deixou o Mali por estrada há dois dias”.



“Ele ligou-me. Está a ir bem”, acrescentou uma das fontes que preferiu não se identificar, sugerindo que Karim Keïta poderia estar no Burkina Faso ou na Costa do Marfim.

“Karim foi capaz, graças a Deus, de deixar o Mali. Não direi onde está por razões de segurança, mas posso dizer que não está em Marrocos. Soldados vieram prender o seu guarda-costas. Compreendemos que estava em perigo. Ele deixou o Mali há dois dias”, confirmou um membro da família, falando também sob anonimato. Em Julho, em plenos protestos contra o Governo de Ibrahim Keita, Karim demitiu-se da poderosa presidência da comissão de defesa da Assembleia Nacional.



Em grandes comícios, os manifestantes usaram cartazes com imagens do filho do Presidente em alegres festas no estrangeiro com amigos e mulheres jovens e pouco vestidas, para o retratar como uma figura promíscua, que se podia dar ao luxo de se divertir enquanto o país sofria. Karim Keïta assegurou que não tinha sido responsável pela lista de convidados destas festas e que essa viagem privada não tinha custado nada aos contribuintes malianos.





Ministros da UE exigem transição civil célere





Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia defenderam, ontem, a formação de um Governo de transição, civil, no Mali, e a retoma do processo eleitoral “o mais depressa possível”, afirmou o chefe da diplomacia portuguesa.

Contactado telefonicamente pela Lusa, em Berlim, onde participou no Conselho Informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), que discutiu diversos temas da agenda internacional, Augusto Santos Silva disse ter intervindo sobretudo sobre à situação no Mali, onde há uma semana um golpe de Estado militar afastou o Presidente, Boubacar Keita.

“Entendemos que é preciso formar um Governo de transição o mais depressa possível, que esse Governo tem de ser de natureza civil e que deve ser retomado, também o mais depressa possível, o processo eleitoral, quer relativamente a eleições presidenciais, visto que o Presidente Keita se demitiu, quer em relação a eleições legislativas”, afirmou o ministro português.

Segundo Santos Silva, “esse foi o consenso fundamental” e “a linha de intervenção de todos os ministros da UE que se pronunciaram sobre a situação no Mali”.

A Junta Militar que tomou o poder no Mali afirma que devolverá o poder aos civis dentro de um período de tempo de três anos, até à realização das eleições, mais do dobro do tempo que mediou o anterior golpe de Estado no país, em 2012, e a realização de eleições que levaram ao poder Boubacar Keita, que governava desde 2013 e renovou nas urnas o mandato de cinco anos em 2018. O golpe no Mali, país onde Portugal tem 74 militares integrados em missões da Organização das Nações Unidas (ONU) e da UE, foi rejeitado pela UE, pela ONU, pela União Africana e pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).



Militares recebem oposição



O Comité Nacional de Salvação do Povo (CNSP), a Junta Militar no poder, recebeu, ontem, os responsáveis da oposição maliana.

Segundo a AFP, o encontro com representantes do Movimento de 5 de Junho - Reagrupamento das Forças Patrióticas (M5-RFP) decorreu no acampamento militar de Kati, quartel-general da Junta, a cerca de 15 quilómetros da capital, Bamako.

Trata-se de um contacto entre os dois principais actores na queda do Presidente Ibrahin Boubacar Keita e faz parte dos preparativos para discussões sobre a transição política civil prometida pelos militares no dia seguinte à tomada do poder.



O M5-RFP, que reúne partidos da oposição e uma grande parte da sociedade civil maliana, tem sido o principal actor de protestos, desde 5 de Junho, contra o Executivo do Presidente Keita, acusado de “má governação” e “má gestão” da crise multifacetada que o Mali atravessa desde 2012.

A União Europeia anunciou, ontem, a decisão de suspender, temporariamente, as missões