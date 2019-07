Mundo

Filho de Zuma é ilibado do crime de homicídio

Um tribunal de Joanesburgo ilibou ontem o filho do ex-Presidente sul-africano Jacob Zuma, Duduzane Zuma, da acusação de homicídio por ter provocado um acidente de viação que matou duas pessoas há cinco anos.

Fotografia: DR

O juiz do Tribunal da Magistratura de Randburg, em Joanesburgo, considerou que o filho de Zuma, de 35 anos, era igualmente inocente de uma acusação de negligência e condução imprudente.

O juiz Tebogo Thupaatlase determinou que “qualquer pessoa sensata na sua posição não poderia ter sido capaz de antecipar que existia um charco de água na estrada para evitar o acidente”, acrescentando que “o carro de Duduzane estava em conformidade com as condições de circulação”.

O magistrado sul-africano, citado pela imprensa local, disse que o seu papel era o de “determinar se Duduzane conduziu negligentemente na noite do acidente e se causou a morte de Phumzile Dube”.

Em Fevereiro de 2014, o filho do ex-chefe de Estado embateu contra uma carrinha-táxi, na autoestrada M1, em Joanesburgo, ao volante de um Porsche. Phumzile Dube, uma zimbabueana que seguia na carrinha-táxi, morreu no local e uma segunda pessoa acabaria por sucumbir a ferimentos graves no hospital. Outras três pessoas ficaram feridas.

Duduzane Zuma negou sempre as acusações desde o início do processo judicial. O caso assumiu contornos políticos, após a decisão inicial do Ministério Público de não processar o filho do então Chefe de Estado.

O grupo de lobby AfriForum, uma organização da sociedade civil de origem Afrikaner, que obteve a reabertura do processo judicial, disse que o objectivo de responsabilizar Duduzane foi alcançado.