Filho de Fidel Castro morre em Havana

De acordo com o portal oficial Cubadebate, Fidel Castro Diaz-Balart lutava contra a doença há muitos anos, tendo cometido suicídio na quinta-feira.

“O doutor em Ciências Fidel Castro Díaz-Balart, que vinha sendo atendido por um grupo de médicos há vários meses por um estado depressivo profundo, atentou contra a sua vida na manhã de hoje, primeiro de Fevereiro”, comunicou o jornal estatal Granma. O primogénito do falecido líder da Revolução cubano, que tinha muitas semelhanças físicas com o pai, era fruto da união de Fidel com Mirta Diaz-Balart, uma aristocrata cubana com quem casou na juventude, antes de enveredar pela luta armada que o viria a conduzir ao poder.

“Fidelito”, como era popularmente conhecido, dedicou-se inteiramente à ciência, tendo obtido vários reconhecimentos à nível nacional e internacional.

As últimas vezes em que foi visto em público foi no funeral do pai, em Novembro de 2016, e na posse do prémio Nobel de Química, o americano Peter Agree, como membro da Academia de Ciências de Cuba, em Agosto do ano passado, em Havana.