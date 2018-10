Mundo

Filho de imigrantes italianos teve bisavô soldado de Hitler

Com 63 anos de idade, o capitão na reforma Jair Bolsonaro, o novo Presidente eleito do Brasil, descende de uma família de imigrantes de Anguillara e San Martino de Vinezze, no Venetto, norte de Itália.

Uma das prioridades de Bolsonaro é reforçar a segurança

Fotografia: DR

Foi daí que Vittorio Bolzonaro - originalmente com “z” - partiu com a família para o porto de Génova e daí para o porto de Santos. Como a maioria dos imigrantes italianos, estabeleceu-se no estado de São Paulo, onde já nasceria Angelo, filho de Vittorio, pai de Percy e avô de um tal de Jair, baptizado assim em homenagem a Jair Rosa Pinto, craque do Palmeiras, curiosamente nascido no mesmo 21 de Março.

Além da ascendência italiana, o novo Presidente do Brasil tem sangue alemão (o bisavô foi soldado de Hitler, disse o próprio candidato) e português.

Glicério, a cidade pequena onde nasceu, fica a 443 quilómetros de São Paulo. No entanto, foi registado em Campinas, a 100 quilómetros da capital paulista.

De cristão católico convicto, na juventude, frequenta agora as igrejas protestantes, havendo quem diga que o faz mais por razões políticas do

que espirituais.

O novo Presidente eleito do Brasil tem cinco filhos – a que chama de 01, 02, 03 e por aí adiante. Três deles, do seu primeiro casamento, são figuras destacadas na política. O advogado Flávio, de 37 anos, é desde o dia 7 senador da República, Carlos, 35, é formado em Aeronáutica e foi o mais jovem vereador do Rio de Janeiro, e o agente da Polícia Eduardo, 34, reelegeu-se há três semanas, com recorde de votação, deputado federal.

Formado na Academia Militar Agulhas Negras, onde se especializou em Pára-quedismo, Jair Bolsonaro começou a vida pública como vereador do Rio de Janeiro, antes de se eleger deputado federal por sete mandatos consecutivos, de 1991 até à actual legislatura, por nove partidos diferentes.

Como deputado federal em Brasília, o novo Presidente propôs 171 projectos de Lei mas só viu dois serem aprovados.

A partir de 2015, começou a preparar a sua candidatura presidencial, tornando-se um fenómeno nas redes so-ciais, apesar de ter sido acusado de ter contratado empresas para postarem mensagens falsas no Facebook e no WhatsApp, segundo notícias vindas recentemente a público.