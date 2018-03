Mau estado das estradas trava arrecadação de receitas para os cofres do Estado

A Delegação Aduaneira do Catuitui, no município do Cuangar, na fronteira entre o Cuando Cubango e a Namíbia, regista nos últimos quatro anos uma fraca afluência de comerciantes, devido à actual conjuntura financeira que o país vive e do mau estado das estradas no trajecto entre Caiundo e Catuitui.