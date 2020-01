Mundo

Filhos de combatentes devem ser repatriados

Investigadores da ONU apelaram ao repatriamento dos filhos dos extremistas estrangeiros que se encontram retidos na Síria, num relatório em que alertam para violações das meninas, tortura e recrutamento forçado de rapazes, entre outros crimes.

Fotografia: Dr

O relatório da Comissão de Inquérito Independente Internacional (COI) sobre a Síria, organismo criado em 2011 pelo Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, foca-se pela primeira vez apenas nas crianças afectadas pelo conflito.

Segundo os investigadores, meninas de nove anos foram violadas e forçadas à escravatura sexual, rapazes foram torturados e forçados ao treino militar e obrigados a realizar execuções em público.

Sem avançar com estimativas do número de crianças mortas no conflito – a comissão deixou de contar há vários anos por não conseguir confirmar os números por estar impedida de entrar no país – a comissão estima que cinco milhões de crianças tenham sido deslocadas internamente e para o estrangeiro devido ao conflito, sendo “privadas da sua infância” por violações de todas as partes.

O relatório refere que a maior parte das crianças encontra-se em situação “precária” e sem documentos de identidade.

Nascidas nas zonas que eram controladas pela oposição síria, as crianças precisam de obter um novo registo “porque os documentos fornecidos pelos grupos armados não são reconhecidos pelas autoridades locais”.

Os investigadores, no relatório divulgado sexta-feira, pedem aos países de origem dos progenitores para tomarem “medidas imediatas capazes de simplificar o registo das crianças nascidas na Síria, no sentido de as repatriarem”.