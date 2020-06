Mundo

Filipe Nyusi aberto ao diálogo com dissidentes da Renamo

O Chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, manifestou-se aberto para dialogar com os dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), acusados de protagonizar ataques armados no Centro do país."

Fotografia: DR

Nós estamos disponíveis para falar com eles e ouvir o que está mal neste processo de inclusão, reconciliação e tolerância", declarou Filipe Nyusi, citado pela Lusa, no final de uma reunião, ontem, para analisar os recentes passos no processo de desmobilização de guerrilheiros da Renamo no âmbito dos entendimentos entre o Governo e a principal força de oposição.

Para o Presidente, os ataques que têm sido registados em duas das principais estradas do Centro de Moçambique atentam contra o povo mo-çambicano, e alertou que não haverá qualquer amnistia, tendo em conta que o acordo de paz já foi assinado (em 6 de Agosto do ano passado).

"Os crimes que são cometidos depois do acordo são contra o povo e a soberania e o tratamento (a pena) pode ser agravado, sobretudo porque estamos num processo de paz", salientou Nyusi, pedindo o apoio de todos os moçambicanos e congratulando-se com o líder da Renamo, Ossufo Mo-made, pelo "empenho" no processo de pacificação do país.

Os ataques armados no Centro de Moçambique têm afectado Manica e Sofala e provocaram a morte de, pelo menos, 24 pessoas desde Agosto do ano passado em estradas e povoações das duas províncias.

As incursões são atribuídas pelas autoridades à autoproclamada Junta Militar da Renamo, grupo dissidente do partido de oposição liderado por um antigo general de guerrilha, Mariano Nhongo, que exige a demissão do actual presidente daquela força política, além da renegociação do acordo de paz.

Em contacto telefónico com a comunicação social hoje na cidade da Beira, o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo disse que não foi notificado sobre a desmilitarização do braço armado do partido, considerando o processo nulo e reiterando a necessidade de se renegociar o acordo. "O que eles estão a fazer não é nada. Os próprios guerrilheiros que estão a entregar as armas depois vão juntar-se a nós", afirmou Mariano Nhongo, acusando o actual líder da Renamo de ter desviado o processo negocial dos ideais de Afonso Dhlakama, líder histórico do partido que morreu em Maio de 2018, no meio de conversações com Filipe Nyusi.

Apesar das ameaças e incursões atribuídas à Junta Militar, o processo de desarmamento do braço armado do principal partido da oposição, previsto no acordo de 6 de Agosto do ano passado, continua. Entre quinta-feira e ontem, pelo menos 38 guerrilheiros entregam as armas no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).

Situação de crianças

A Covid-19 "significa uma pobreza mais extrema e prolongada e a negação dos direitos fundamentais para dez milhões de crianças de Moçambique", que já vivem desfavorecidas, alertou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

A declaração faz parte de um conjunto de análises publicadas por aquela agência da ONU entre o Dia da Criança, celebrado a 1 de Junho e o Dia da Criança Africana, celebrado a 16 de Junho.

As escolas em Moçambique estão fechadas desde 23 de Março como forma de prevenir o avanço do novo coronavírus e o UNICEF lança um alerta: "Quanto mais tempo as escolas estiverem fechadas, maior será a perda de tempo de aprendizagem e maiores serão as hipóteses de as crianças, especialmente as raparigas, não regressarem à sala de aula após a reabertura escolar".

Ao mesmo tempo, "a insegurança económica e a suspensão escolar prolongada pode exacerbar as tendências para uniões prematuras de crianças e para o sexo transacional como formas de lidar com a situação e como mecanismos de protecção" por parte dos agregados familiares.

O UNICEF destaca, ainda, uma "preocupação crescente com o bem-estar das crianças de Cabo Delgado, província afectada por uma conjugação de factores: deslocação, violência intensa e pobreza".

A região é alvo de grupos armados desde há dois anos e meio, com ataques reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, provocando, pelo menos, 600 mortos e uma crise humanitária para 211 mil pessoas, segundo os dados da ONU.

De uma forma global, o UNICEF chama a atenção para "uma redução agravada no acesso aos serviços de saúde essenciais devido a uma perturbação significativa do sistema de saúde", o que pode "agravar a vulnerabilidade já existente em crianças que necessitam de vacinação, sofrem de doenças crónicas, vivem com uma deficiência ou são afectadas por doenças infecciosas comuns, como a malária".

"Espero que esta informação faça começar uma reflexão e um diálogo construtivos a todos os níveis políticos e entre um vasto leque de actores para responder a esta emergência, recuperar o futuro das crianças e reimaginar um Moçambique adequado a cada criança depois de esta crise se atenuar", conclui Katarina Johansson, representante do UNICEF naquele país.