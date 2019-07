Mundo

Filipe Nyusi apela ao voto das mulheres nas eleições de Outubro

O presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, pediu uma forte mobilização das mulheres para votarem nas eleições gerais de 15 de Outubro, manifestando confiança na vitória da sua organização, noticiou ontem a Lusa.

Apesar de as mulheres serem a maioria em Moçambique, o fluxo do eleitorado feminino para as mesas de voto em várias zonas do país tem sido inferior ao dos homens, uma situação que as organizações da sociedade civil, que estudam os processos eleitorais moçambicanos, atribuem a factores culturais e religiosos. Falando no domingo num encontro com membros da Frelimo no distrito de Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique, Filipe Nyusi exortou as mulheres a participarem nas eleições gerais de 15 de Outubro. “A campanha já se iniciou, vocês estão a vir de todos os distritos, regressem e transmitam às mulheres essa onda vermelha (a cor dominante dos símbolos da Frelimo), essa raiva para a vitória”, apelou Filipe Nyusi. As mulheres, prosseguiu, são uma força importante para o país e para o partido no poder e devem, por isso, acorrer em massa ao escrutínio de Outubro.