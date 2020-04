Mundo

Filipe Nyusi: Combate à malária merece compromisso internacional

O Presidente moçambicano, em resposta aos receios manifestados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apelou, sábado, ao compromisso de todos para combater a Malária, apesar de reconhecer que as atenções do mundo estão centradas na pandemia da doença respiratória Covid-19.

Presidente de Moçambique preocupado com o aumento de casos de Malária em África

Fotografia: DR

"Enquanto nos precavemos da Covid-19, vamos todos continuar a dar o nosso contributo, individual e colectivo, nesta luta, contra a Malária", referiu o Chefe de Estado. O apelo, segundo a Lusa, consta de uma mensagem a propósito do Dia da Luta Contra a Malária, que se celebrou a nível mundial.

"A Malária continua a ser um dos maiores problemas de Saúde Pública no nosso país e, não obstante os esforços empreendidos ao longo dos anos, continuamos a assistir de forma preocupante ao aumento dos casos e enchentes nas unidades sanitárias, com maior destaque para as consultas e enfermarias de crianças", referiu Filipe Nyusi.

O Presidente moçambicano, que celebrou, sábado, 100 dias de governação, no segundo mandato, reafirmou, na mensagem, o compromisso de combater a Malária.

"Gostaria, nesta ocasião, de reafirmar a nossa responsabilidade e o compromisso como Governo de lutar contra esta doença", sublinhou.

De acordo com o mais recente relatório anual sobre a Malária, da OMS, relativo a dados de 2018 e divulgado em Dezembro, houve 968 mortes devido a Malária oficialmente registadas em Moçambique - menos 146 do que no ano anterior e menos 2.386 do que em 2010.

Segundo o mesmo relatório, estima-se que o total de mortes, além dos casos reportados, tenha ascendido entre 11.900 a 18.400 pessoas - em oito anos, houve uma descida de 23 por cento no limite inferior da estimativa, enquanto o limite superior praticamente se manteve.

O país, com cerca de 29,5 milhões de habitantes, faz parte de um grupo de 11 Estados prioritários da iniciativa intitulada "De grande carga a grande impacto", com a qual a OMS visa acelerar os progressos no combate em países onde a doença se mantém endémica.



Casos na Guiné- Bissau

Na Guiné-Bissau, a Malária matou cerca de 200 pessoas em 2019, na sua maioria crianças com menos de cinco anos, disse o director-geral de Prevenção e Promoção da Saúde Pública, Agostinho Ndumba.No total, segundo dados apurados pelo Laboratório Nacional da Saúde Pública (INASA) da Guiné-Bissau, a doença afectou directamente mais de 160 mil guineenses.

"Apesar das melhorias registadas no domínio da prevenção, diagnóstico e tratamento, o Paludismo continua a figurar na lista de preocupações no domínio da Saúde Pública" na Guiné-Bissau, acrescentou Agostinho Ndumba.

O responsável apelou aos guineenses para dormirem debaixo de mosquiteiros impregnados com insecticida, sobretudo as crianças com menos de cinco anos, salientando, que, a doença "é a principal causa de mortalidade naquela faixa etária".

A Malária é igualmente uma das principais causas de doença em mulheres grávidas, sublinhou Agostinho Ndumba, acrescentando que a Guiné-Bissau "é um país endémico", já que 22 por cento de consultas médicas externas são derivadas daquela doença.

Apesar da sua gravidade, o director-geral da Prevenção e Promoção da Saúde Pública guineense considerou ser uma "doença evitável e tratável", desde que haja recursos à disposição das autoridades sanitárias.