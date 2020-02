Filipe Nyusi nomeia chefe da Casa Civil

Profissionais abordam desafios da classe

A presidente da Comissão da Carteira e Ética (CCE), Luísa Rogério, defendeu, ontem, no encontro promovido pela Associação de Imprensa Desportiva de Angola (AIDA), no Centro de Formação de Jornalistas (Cefojor), que existe falta de políticas públicas, com vista à promoção e igualdade do género no jornalismo desportivo.