Mundo

Filipe Nyusi preocupado com ataques no Norte

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu quarta-feira aos muçulmanos, na cidade da Beira, numa cerimónia que marcava o fim do Ramadão para se “afastarem” dos problemas protagonizados pelos grupos armados que têm protagonizado ataques em regiões da província de Cabo Delgado, norte do país.

Nyusi pede aos muçulmanos que se afastem dos problemas

Fotografia: Santos Pedro | Edições Novembro

De acordo com a Lusa, o Presidente moçambicano sublinhou que os “irmãos” do norte, nos distritos de Cabo Delgado, “vivem hoje momentos de terror e de extrema violência”.

“São assassinados e as suas habitações e bens destruídos por homens que não querem mostrar o rosto, fazendo de alguma forma e através dos seus pronunciamentos um esforço para nos confundir com os homens que defendem o Islão”, afirmou. Para o Chefe de Estado moçambicano, o país não tem histórico de conflito de natureza religiosa e por isso não se pode impor a ideia de que os autores dos ataques armados sejam muçulmanos. “Cada dia que apanhamos um membro dos grupos armados nunca se revela como muçulmano”, disse Nyusi, acrescentando que “continuar a matar gente em pleno período de Ramadão, é inadmissível pois o Islão significa paz nas suas palavras e actos”.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) afirmou terça-feira em comunicado ter causado na segunda-feira mortes e feridos entre militares moçambicanos, ao retaliar um ataque do Exército, na região de Cabo Delgado, norte do país, mas a Polícia negou esta quarta-feira a ocorrência do ataque reivindicado por aquele grupo, o primeiro do género no país.