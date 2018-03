Mundo

Filipe Nyusi promete combate à corrupção

O Gabinete Central de Combate à Corrupção apresentou esta semana em Maputo um plano estratégico que pretende ser um guia para as diferentes instituições nacionais levarem a cabo a luta contra o flagelo que mais tem afectado a economia de Moçambique.

Chefe de Estado pede medidas duras contra os corruptos



Usando da palavra na cerimónia de apresentação do documento, o Presidente Filipe Nyusi disse que o país tem que travar um “combate implacável” contra a corrupção, sublinhando que esse crime está a travar os esforços para o desenvolvimento e a luta contra a pobreza em Moçambique.

“É altura, mais do que nunca, de atacar de forma implacável e com medidas concretas as raízes do problema, por forma a acabar com a corrupção antes que este fenómeno maligno nos elimine”, disse Filipe Nyusi.

O Presidente disse que a sociedade moçambicana não deve ser condescendente com qualquer tipo de acto de corrupção, sublinhando que a prática de pequenos desvios de recursos resultam depois na chamada grande corrupção.

“O chamado pequeno desvio é a porta de entrada para os grandes males que desaguam na corrupção”, disse na cerimónia de apresentação do plano de combate à corrupção.

Filipe Nyusi salientou a necessidade de cooperação entre os sectores público e privado, sublinhando que “não há corrupto sem corruptor”. “Não se pode dissociar o corrupto do corruptor, só se pode lograr sucesso na luta contra a corrupção se esta tarefa for assumida por todos”, acrescentou. Todos os intervenientes, prosseguiu, devem agir com a mesma acutilância e de forma harmonizada.