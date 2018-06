Mundo

Filipe Nyusi promete combate à corrupção

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apontou a eliminação da burocracia e da corrupção em Moçambique como os principais desafios para o desenvolvimento do turismo no país.

Fotografia: DR



“O nosso Governo está a envidar esforços para eliminar as práticas burocráticas e corruptas que inibem o desenvolvimento do turismo”, declarou o Chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi falava na abertura da conferência internacional sobre Turismo Baseado na Natureza, que se realizou este fim-de-semana em Maputo, numa organização do Governo com o Global Wildlife Program, uma parceria internacional liderada pelo Banco Mundial.

Para Nyusi, com o potencial que o país possui, o turismo deve ser considerado um instrumento para o combate à pobreza, uma forma de gerar rendimento e emprego para as comunidades. “O nosso Governo definiu o turismo como um dos quatro pilares estratégicos para o desenvolvimento do país. Queremos colocar Moçambique nas principais rotas turísticas mundiais”, acrescentou.

“O ecoturismo está a tornar-se cada vez mais numa das áreas de maior procura no país”, sublinhou o chefe de Estado, convidando investidores a apostarem em empreendimentos nas áreas de conservação moçambicanas. As áreas de conservação em Moçambique ocupam 25 por cento do território.

A conferência internacional, denominada “Turismo Baseado na Natureza”, foi organizada pelo Global Wildlife Program e juntou académicos e especialistas de 25 países para debater a conservação da biodiversidade no mundo, com especial destaque para o país anfitrião.

O encontro é realizado de forma rotativa entre os países membros e, antes de Moçambique, passou pela Índia e pelo Quénia.