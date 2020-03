Mundo

Filipinas faz cessar-fogo com guerrilha

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, declarou, ontem, um cessar-fogo unilateral com a guerrilha comunista do Novo Exército do Povo (NEP), para que o Exército filipino possa concentrar-se na resposta ao Covid-19. O cessar-fogo entrou em vigor à meia-noite e vai durar até 15 de Abril.

Rodrigo Duterte suspende acções militares

Fotografia: DR

Por outro lado, a ilha de Luzon - a maior do país - está em quarentena desde segunda-feira para conter a propagação do novo coronavírus.

Duterte ordenou o fim de “qualquer ofensiva militar ou operação policial durante o cessar-fogo”, disse o porta-voz presidencial, Salvador Panelo, num comunicado.

“Com o cessar-fogo, o Governo das Filipinas pretende que a rápida assistência de cuidados de saúde pública não seja prejudicada”, disse Panelo sobre o surto de Covid-19 nas Filipinas, onde há 202 casos confirmados e 17 mortes, embora se suspeite que haja centenas de casos não detectados devido à falta de meios.

Duterte chegou ao poder em 2016 com a promessa de reavivar o processo de paz com os comunistas, mas as conversações foram interrompidas em três ocasiões, a última há um ano, quando o Presidente fechou o caminho da negociação e ordenou ao Exército que “aniquilasse o inimigo”.

Mas, em Dezembro abriu novamente as portas ao diálogo e, desde então, ocorreram algumas reuniões exploratórias na Holanda, onde José María Sison - fundador do Partido Comunista e a sua ala militar, a NEP - vive há três décadas.

Na sexta-feira, o principal chefe militar da NEP, Julius Giron, morreu numa operação conjunta do Exército e da Polícia Nacional, o que foi um duro golpe para a organização e, segundo vários analistas, mais um passo no sentido de acabar com o conflito.

A NEP, nascida em 1969 para combater a ditadura de Ferdinand Marcos, tem cerca de 3.900 combatentes regulares - embora tivesse 26 mil nos anos 80 - travando um conflito de meio século que já provocou 43 mil mortos.