Mundo

Fim do processo de julgamento de Trump está para breve

O julgamento do processo de destituição do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, deve estar concluído “nos próximos dias”, afirmou, ontem, o líder da maioria republicana no senado norte-americano, Mitch McConnell.

Líder norte-americano está confiante na absolvição

Fotografia: Dr

“Os senadores vão trabalhar agora com os advogados da Câmara dos Representantes e os conselheiros do Presidente para determinar os próximos passos enquanto nos preparamos para concluir o julgamento do ‘impeachment’ nos próximos dias”, afirmou McConnell aos jornalistas, citado pela agência France Press, logo após ter sido rejeitada a audição de mais testemunhas.

No sábado, o Senado nor-te-americano rejeitou chamar mais testemunhas ao processo de destituição do Presidente dos EUA, o que pode antecipar a absolvi-ção deste.

A votação para permitir novas testemunhas foi derrotada por 51-49 no Senado, onde os Republicanos, partido de Trump, têm a maioria.

Os 100 senadores dos EUA iam decidir se o julgamento político de Donald Trump, que decorre desde a semana passada, iria recolher depoimentos de novas testemunhas ou se passava para a fase final de votação dos dois artigos para destituição, onde o Presidente é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso.

Os democratas insistiam na necessidade de ouvir novas testemunhas, nomeadamente o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton e o chefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney, que não conseguiram levar ao inquérito para destituição nos dois comités da Câmara de Representantes, devido às resistências da Casa Branca.

No processo de ‘impeachment’, Donald Trump é acusado de ter tentado pressionar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse a actividade da família de Joe Biden, rival político do líder norte-americano, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.