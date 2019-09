Mundo

Fim formal da lei da extradição

A líder do governo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou a retirada formal da lei de extradição que esteve na origem dos protestos que duram há vários meses e deixaram a cidade numa das piores crises em décadas.

Protestos nas ruas deixaram a cidade numa das piores crises

Fotografia: Dr

O anúncio foi feito numa declaração transmitida pela televisão, com Carrie Lam a defender que visa ultrapassar uma situação "altamente vulnerável e perigosa" e encontrar soluções. "A violência persistente está a prejudicar as fundações da nossa sociedade, especialmente o Estado de Direito", disse Lam, que prometeu diálogo.

Os protestos na ex-colónia britânica começaram em Março, mas ganharam força em Junho, por causa da lei, que teria permitido a extradição para a China continental, onde os tribunais são controlados pelo Partido Comunista. Mas, desde então, as manifestações evoluíram para um protesto por mais democracia.

O cancelamento oficial da lei da extradição, suspensa há vários meses, é apenas uma das cinco exigências dos manifestantes, que pedem também uma comissão de inquérito para investigar a conduta policial durante os protestos, amnistia aos que estão detidos, o fim da definição dos protestos como motins e retomar o programa de reformas políticas.

Mas os manifestantes já disseram que não vão desistir da luta. Joshua Wong, um dos jovens activistas que já foi preso por protestar, disse que a decisão de Lam "vem tarde demais". Afirma ainda desconfiar da sua sinceridade. Criticou também a brutalidade policial.

"O fracasso repetido de Carrie Lam em entender a situação faz com que este anúncio seja totalmente desadequado. Ela precisa de responder a todas as cinco exigências: parem a perseguição, parem de nos considerar responsáveis por motins, um inquérito da polícia independente e eleições livres!", escreveu no Twitter.

A soberania de Hong Kong foi entregue à China sob a política "um país, dois sistemas", que permite manter várias liberdades que não existem no continente, como a liberdade de protesto e um sistema legal independente.

A notícia de que Carrie Lam retiraria formalmente a lei de extradição teve efeito na bolsa de Hong Kong, que fechou 3,90% mais alta.