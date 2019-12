Mundo

Finlândia tem a PM mais jovem do mundo

A nova chefe de Governo da Finlândia, a terceira mulher do país nórdico a chegar ao cargo, deve tomar posse esta semana à frente de um Executivo de coligação formado por cinco partidos, todos liderados por mulheres.

Fotografia: DR

Sanna Marin, 34 anos, a designada nova Primeira Ministra da Finlândia, será a mais jovem do mundo como chefe de um Governo de coligação totalmente liderado por mulheres no país nórdico. Será a mais nova já que não se deve considerar Sebastian Kurz, da Áustria, que ainda procura formar Governo após ter vencido as eleições de Outubro.

Kurz tem 33 anos e chegou a Primeiro Ministro com apenas 31, em 2017.Mas não está de momento na chefia do Governo austríaco, actualmente

o cargo é ocupado de forma interina por Brigitte Bierlein.

Antes disso a jovem foi ministra dos Transportes.