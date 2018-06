Mundo

Finlândia recebe Trump e Putin

Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, vão reunir-se a 16 de Julho em Helsínquia na primeira cimeira bilateral entre os dois, anunciaram ontem os dois governos.

Encontro entre os Presidentes acontece em Julho

Fotografia: DR

Depois de vários avanços e recuos, confirma-se finalmente a data e o local para o encontro diplomático entre Donald Trump e Vladimir Putin: ocorrerá a 16 de Julho em Helsínquina, na Finlândia, confirmaram fontes da Casa Branca e do Kremlin.

Na cimeira, vão ser abordados “O estado actual e as perspectivas de desenvolvimento das relações russo-norte-americanas” e as principais questões internacionais, referiu a Presidência russa num comunicado.

O anúncio foi feito um dia depois da visita a Moscovo do conselheiro de segurança nacional norte-americano, John Bolton, que se reuniu com o Chefe de Estado russo, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, e com outros responsáveis.

Este encontro realizar-se-á quatro dias após o término da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que tem lugar a 11 e 12 de Julho, em Bruxelas.

Desde a entrada em funções de Donald Trump, em Janeiro de 2017, os dois presidentes só se encontraram à margem de reuniões internacionais, a mais recente das quais no Vietname em Novembro de 2017.