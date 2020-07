Mundo

FMI aprova ajuda de emergência para a África do Sul

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou o primeiro pedido de ajuda de emergência da África do Sul para um empréstimo de quatro biliões e 300 milhões de dólares americanos para lutar contra os efeitos sociais e económicos da pandemia da Covid-19.

Fotografia: DR



O país regista o maior número de casos, em África, a economia foi prejudicada devido a um longo confinamento contínuo, com medidas de restrições rigorosas. O empréstimo do FMI vai ajudar o Governo a financiar o seu programa de assistência contra a Covid-19, estimado em 30 biliões de dólares americanos.

O Tesouro declarou que o empréstimo “permitirá também ao Governo fornecer o alívio financeiro necessário para forjar uma nova economia e reduzir outros danos suplementares à economia”.



O grupo de pressão sul-africano “Business for South Africa” pediu terça-feira para que indivíduos e empresas continuem a tomar precauções no trabalho e em locais públicos, devido à devastação económica provocada pela pandemia.

Indicou que se espera que a taxa de infecção nacional atinja o pico em Agosto, enquanto a mortalidade diária vai atingir o pico no final do mesmo mês ou no início de Setembro. Acrescentou que espera igualmente por cerca de um milhão e 500 mil novas supressões de empregos até ao final do ano.