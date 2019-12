FMI desbloqueia 331 milhões de euros à RDC

Êxitos de Carlos Burity evocados em concerto

Duas gerações diferentes partilharam o palco, no sábado, para encerrarem a III temporada dos Duetos N’Avenida, na Casa 70, em Luanda, com as cantoras Patrícia Faria e Gersy Pegado a unirem as vozes para homenagear, durante duas horas, Carlos Burity.