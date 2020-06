Mundo

FMI estima necessidades para a África subsaariana

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse, ontem, que os países da África subsaariana vão precisar de até 500 mil milhões de dólares nos próximos dez anos para se adaptarem às alterações climáticas e garantirem a segurança alimentar.

Alterações climáticas são uma ameaça à segurança alimentar



De acordo com um documento sobre o impacto das alterações climáticas nesta região, a que a AFP teve acesso, o financiamento necessário equivale a cerca de 2 ou 3 por cento da riqueza regional e seria bem mais produtivo do que a ajuda externa para combater os efeitos e, em última análise, aumentar o crescimento económico e reduzir as desigualdades.No capítulo das Perspectivas Económicas Regionais dedicado às alterações climáticas, o FMI diz que as necessidades de financiamento se centram entre 300 a 500 mil milhões de dólares, mas enfrentam dificuldades orçamentais por parte dos Governos.



Num artigo publicado no blog oficial do FMI, que acompanha a divulgação do capítulo, os economistas Pritha Mitra e Seung Mo Choi notam que a pandemia “é apenas a última catástrofe” a atingir a região, aumentando para 240 milhões o número de pessoas com fome numa região, onde, em alguns países, mais de 70 por cento da população enfrenta dificuldades no acesso a alimentos.



As alterações climáticas e os desastres naturais matam, pelo menos, mil pessoas e deixam 13 milhões vulneráveis a acidentes, perda de casa, insegurança alimentar ou sem água ou saneamento básico, diz o FMI, concluindo que estes acontecimentos causaram pelo menos 520 milhões de dólares em danos económicos anuais.