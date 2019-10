Mundo

Fogos florestais obrigam a retirada de 180 mil pessoas

Cerca de 180 mil pessoas receberam ordem para abandonar as casas devido aos incêndios florestais que, em consequência dos ventos fortes, ameaçam a região vinícola no norte do Estado da Califórnia, disseram ontem as autoridades locais.

Fotografia: DR

A Polícia do condado de Sonoma escreveu ontem, na rede social Twitter, que esta é a maior evacuação que algum elemento da força de segurança se consegue lembrar, escreve a agência Associated Press.

A ordem de evacuação foi significativamente alargada durante a noite à parte da cidade de Santa Rosa, com 175 mil pessoas, que foi fortemente atingida há dois anos por um incêndio florestal que destruiu milhares de casas e matou 22 pessoas.

Os bombeiros dizem estar preocupados que o vento transporte fagulhas que permitam ao incêndio alastrar-se ao outro lado da auto-estrada, chegando aos centros das localidades.

A Califórnia está a ser assolada por ventos fortes que têm potenciado o alastrar dos incêndios e dificultado o trabalho dos bombeiros, que há quatro dias tentam controlar o incêndio na região vinícola do norte do Estado.

Ontem, a maior companhia eléctrica do Estado cortou a energia a 2,3 milhões de pessoas para prevenir o começo de novos incêndios.