Fome ameaça milhões de crianças no Iémen

O director da Organização Não-Governamental Save the Children, Tamer Kirolos, alertou ontem que o Iémen vive uma catástrofe humanitária e as crianças têm sido as principais vítimas por causa da destruição do país pela guerra desde 2015, que parece longe do fim.

“Estamos horrorizados que cerca de 85 mil crianças no Iémen podem ter morrido por causa da fome extrema desde o início da guerra. Para cada criança morta por bombas e balas, dezenas morrem de fome e isso é totalmente evitável”, declarou a ONG.

Pela declaração de Kirolos, o número de vítimas fatais é maior do que os cerca de 10 mil confirmados pela Organização Mundial de Saúde.

O universo de crianças que já passa fome é de 11 milhões (num país com 28,5 milhões de habitantes), o que deverá, se nada for feito a curto prazo, elevar ainda mais o número de mortes.

A ONG clama por maior número de doações, para ajudar a diminuir o problema. Neste momento, a organização afirma que cuida de quase 100 mil crianças que sofrem de desnutrição, por meio de clínicas de saúde móveis nas áreas mais remotas.

Mas o que tem prevalecido, segundo a maioria das entidades humanitárias, é a letargia da comunidade internacional em relação à assistência às vítimas.