Mundo

Força aérea de Haftar volta a atacar aeroporto de Tripoli

O ataque da aviação afecta ao marechal e homem forte do Leste da Líbia, aconteceu poucas horas após as autoridades terem retomado o tráfego aéreo, informou a agência Efe, citando uma fonte dos serviços de segurança locais.

Aeroporto de Maitiga continua encerrado após os bombardeamentos pelas forças rebeldes

Fotografia: DR

Segundo a fonte, vários mísseis caíram no interior do aeroporto perto de um dos aparelhos da companhia nacional Buraq Air. O aeroporto de Maitiga sofre constantes ataques aéreos que se intensificaram desde há uma semana, pelo que as autoridades de Tripoli foram obrigadas a cancelar várias vezes os voos.

Em comunicado de imprensa, o enviado especial da ONU, Ghassan Salamé, lembrou que “este aeroporto é indispensável para milhões de civis e também é utilizado para levar ajuda humanitária para a região de Tripoli”.

Recentemente, o comandante da zona militar oeste do Governo líbio de União Nacional, Oussama Jouili, afirmou que há mercenários das forças de oposição sudanesas e elementos estrangeiros na base de al-Jafra, contratados pelo homem forte do Leste da Líbia, Khalifa Haftar.

Numa entrevista publicada na página oficial do Facebook da operação “Volcano of Wrath”, referida pela AFP, o oficial sublinhou que “existem informações sobre eventuais ataques aéreos contra Tripoli por parte de pilotos estrangeiros.

Quanto às armas francesas apreendidas em Garian (sul de Tripoli), o dirigente militar do Governo líbio, reconhecido pela comunidade internacional, precisou que o Conselho Presidencial líbio pediu justificações à França e continua à espera de uma resposta. “Os franceses disseram tratar-se de armas danificadas e fora de uso, mas, uma vez que a Líbia não é uma lixeira, esta declaração é pouco convincente”, acrescentou.

Na semana passada, as forças do Governo de União Nacional bombardearam a base al-Jafra, causando baixas a Khalifa Haftar, que anunciara, dias antes, que a vitória em Tripoli se estava a aproximar-se.

O comandante Jouili ameaçou bombardear o aeroporto Bani Walid, a partir do qual as forças de Haftar lançam as operações para atacar a capital, caso este aeroporto continue a ser usado para fins militares e para transportar as munições e mercenários.

As forças de Jouili, originário da cidade de Zentan e antigo aliado de Haftar, constituem com as forças de Misrata dois grandes obstáculos para o marechal rebelde que tenciona tomar o controlo de Tripoli.

No domingo, o Presidente do Egipto, Abdel Fattah Al-Sissi, garantiu a Emmanuel Macron, que condenava qualquer forma de “ingerência estrangeira nos assuntos da Líbia”, segundo revelou a Xinhua, referindo-se a um comunicado da Presidência egípcia.

"O Presidente Al-Sissi su-blinhou que o Egipto apoiava a unidade, a estabilidade e a segurança da Líbia, e rejeitava qualquer forma de ingerência externa nos assuntos internos da Líbia", disse em comunicado, Bassam Rady, porta-voz da Presidência egípcia.

Os dois Chefes de Estado decidiram intensificar os esforços conjuntos, com vista a encontrarem uma solução na Líbia, e fazer com que o país volte a desempenhar o seu papel regional e internacional, afirmou o porta-voz de al-Sissi.

Registo de assassinatos



No primeiro semestre de 2019 foram registados na Líbia pelo menos 321 assassinatos e 424 ataques violentos, revelou o último relatório da Organização líbia de solidariedade dos Direitos Humanos.

O estudo, que analisa as 13 principais cidades do país, assinala que a quase totalidade das vítimas foram civis, onde se incluem 28 por cento alvo de sequestros e 27 por cento de detenções arbitrárias.

O mês de Junho é apontado como o mais violento, com 135 pessoas assassinadas (32 por cento do total), enquanto a cidade com maior taxa de criminalidade foi Benghazi (capital do Leste do país) com 60 homicídios, seguida de Sebha (sul) com 55 e Sebratha (oeste) com 43.

O marechal Khalifa Haftar, um dos mais poderosos chefes militares do país e cujas tropas controlam a maior parte da Líbia e a totalidade das jazidas petrolíferas, desencadeou a 4 de Abril uma ofensiva para tentar conquistar a capital Tripoli, em plena visita oficial do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, numa clara mensagem aos responsáveis internacionais.

Desde o início da operação militar já foram mortas mais de mil pessoas, entre combatentes e civis, pelo menos cinco mil ficaram feridas e um milhão de líbios foi forçado a abandonar a sua casa, tornando-se deslocados internos.