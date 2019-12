Mundo

Força Aérea destrói armazém de grupo terrorista no Norte

A Força Aérea Especial (ATF) do Exército Nigeriano (NAF) atacou ontem infra-estruturas de armazenamento de material logístico do Estado Islâmico na província da África Ocidental (ISWAP) em Kirta Wulgo, no Norte do Estado de Borno, anunciou à PANA o general Ibikunle Daramola, porta-voz militar.

Fotografia: DR

Numa declaração à imprensa, o general Daramola afirmou que os ataques aéreos causaram a destruição das infra-estruturas do ISWAP em Kirta Wulgo, no Norte do país. Segundo o porta-voz, a operação foi desencadeada com base em informações credíveis segundo as quais instalações nos tectos recobertos de vegetais serviam de locais de armazenamento de alimentos, de peças sobressalentes de veículos, de armas e outros materiais bélicos. Por conseguinte, disse que os ataques da ATF causaram a destruição das instalações.