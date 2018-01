Força aérea turca bombardeia enclave curdo em solo Sírio

Carvão produzido à margem da Lei destrói florestas no Zaire

A exploração de carvão nas áreas florestais do Lumueno e Nfinda-Nkunku no município do Soyo, província do Zaire, por cidadãos nacionais e estrangeiros, para fins comerciais, está provocar uma devastação sem precedentes da flora e do habitat de várias espécies animais na região.