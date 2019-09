Mundo

Forças afegãs e dos EUA terão matado 40 civis

Pelo menos 40 civis morreram num casamento realizado domingo, no Afeganistão, na sequência de um ataque das forças especiais apoiado pelos EUA a esconderijos de talibãs na província de Helmand, anunciaram ontem as autoridades afegãs.

Forças americanas disseram que o ataque visava o Estado Islâmico

Fotografia: DR

O ataque aconteceu numa altura em que o Afeganistão enfrenta um aumento da violência, após o fracasso das negociações de paz entre os EUA e os talibãs, no início deste mês. A maioria dos mortos são mulheres e crianças, que estavam numa cerimónia de casamento, no distrito de Musa Qala, referiu um deputado municipal, Abdul Majed Akhund.

De acordo com a mesma fonte, outros 12 civis ficaram feridos e foram levados para o hospital de Lashkar Gah, na capital da província. O número de mortos e de feridos difere consoante as fontes, avisa a agência de notícias Associated Press, lembrando que aquela área está sob controlo talibã.

Segundo o líder do conselho da província, Attahullah Afghan, houve dois ataques separados em diferentes áreas de Musa Qala, tendo no primeiro morrido seis combatentes estrangeiros e no segundo atingido alguns civis "por engano".

O ministério da Defesa do Afeganistão refere, em comunicado, que um ataque no distrito de Musa Qala provocou a morte de 22 talibãs estrangeiros e a detenção de outros 14, adiantando que entre os presos contam-se cinco cidadãos paquistaneses e um do Bangladesh. Já o porta-voz do governador da província, Omar Zwak, afirmou que 14 insurgentes, incluindo seis estrangeiros, foram mortos durante um ataque.

O raide aconteceu após um ataque de drones registado na semana passada na província de Nangarhar, no Leste do Afeganistão, cuja responsabilidade foi atribuída às forças norte-americanas, e que matou pelo menos 16 pessoas e feriu dezenas de outras, a maioria delas civis.

As forças dos EUA disseram que o ataque tinha como alvo membros do grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico.