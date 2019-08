Mundo

Forças Armadas garantem respeito pelos acordos

As Forças Armadas de Defesa de Moçambique garantiram hoje que vão respeitar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado na semana passada pelo Presidente da República e pelo líder da Renamo, principal partido da oposição.

Ministro da Defesa de Moçambique, Atanásio M'tumuke

Fotografia: DR

“Reafirmamos a nossa prontidão para o respeito vigoroso à Constituição da República para a consolidação dos esforços empreendidos pelo Presidente da República na busca de uma paz efectiva e sustentável, cujos resultados desfrutamos com a assinatura dos acordos”, disse o ministro da Defesa Moçambique, Atanásio M'tumuke na abertura do 20º Conselho Coordenador do ministério que dirige e que vai decorrer em três dias, revelou a Lusa.

Ainda hoje, o presidente da Renamo, Momade Ossufo, apelou à comunidade muçulmana para ajudar, através de orações, a manutenção da paz, concórdia e bom senso entre os moçambicanos. “Aproveitamos este momento para pedir aos nossos irmãos muçulmanos que tenham presente nas suas preces a benevolência de Alá pelos acordos de cessação das hostilidades”, disse Momade, em comunicado distribuído hoje e ao qual a Lusa teve acesso.

"A paz e o bom senso devem prevalecer no seio dos moçambicanos", lê-se na nota, difundida por ocasião da celebração do Ide Al Uda, também conhecido como festa do sacrifício, uma comemoração muçulmana com a duração de quatro dias. O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo assinaram no dia 6 de Agosto o Acordo Definitivo de Paz e Reconciliação Nacional. Trata-se do terceiro entendimento entre as duas partes, uma vez que, além do Acordo Geral de Paz de 1992, que acabou com uma guerra civil de 16 anos, foi assinado em 5 de Setembro de 2014 o acordo de cessação das hostilidades militares, que terminou, formalmente, com meses de confrontos na sequência de diferendos sobre a lei eleitoral.

Após a assinatura do acordo de 2014, o braço armado da Renamo e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas voltaram a envolver-se em confrontos, na sequência da recusa do principal partido da oposição em reconhecer os resultados das eleições