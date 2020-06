Mundo

Forças de segurança acusadas de excessos durante os protestos

A Amnistia Internacional denunciou, ontem, que as forças de segurança dos Estados Unidos cometeram “violações generalizadas e flagrantes de Direitos Humanos” durante os protestos anti-racismo e contra a violência policial desencadeados naquele país pela morte do afro-americano George Floyd.

A denúncia da Amnistia Internacional (AI) surge na forma de um mapa interactivo, em que a Organização Não-Governamental (ONG) de Defesa dos Direitos Humanos identifica vários incidentes documentados, e de uma nova campanha que apela “a mu-danças sistémicas nas formas de policiamento no país”.

O alerta da AI também é lançado a poucos dias de ser assinalado um mês após a morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos, suspeito de falsificar uma nota de 20 dólares, que morreu, em 25 de Maio, quando foi detido pela Polícia em Minneapolis (Estado do Minnesota, nos Estados Unidos).

A morte deste cidadão afro-americano desencadeou protestos pacíficos anti-racismo e contra a violência policial nos Estados Unidos e em várias cidades do mundo sob o lema “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”). No entanto, alguns protestos acabaram por degenerar em confrontos com as forças de segurança e em actos de vandalismo, pilhagens e outros incidentes.

Neste mapa interactivo, a AI documentou 125 casos separados de violência policial exercida contra manifestantes em 40 Estados e no distrito de Columbia (Washington, D.C.), entre 26 de Maio e 5 de Junho, período em que centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos e noutros países protestaram nas ruas contra o racismo e a violência exercida pelas forças de segurança.

A Amnistia destacou que esta análise revela “uma série vertiginosa de violações” por parte das forças policiais em todo o território norte-americano, incluindo em 80 por cento dos Estados federais que compõem os Estados Unidos da América.

A análise destes incidentes, que envolveu a avaliação de quase 500 vídeos e fotografias de protestos recolhidos de plataformas digitais, mostra que “os agentes violaram os Direitos Humanos, numa base diária”, em vez “de cumprirem com as suas obrigações de respeitar e facilitar o direito das pessoas a protestar pacificamente”, apontou a ONG.

De acordo com a AI, o uso ilegal de força incluiu agressões, uso indevido de gás lacrimogéneo e gás pimenta, e o disparo inadequado de projécteis menos letais, como balas de borracha.

A Organização referiu, ainda, que tais abusos foram cometidos por várias forças de segurança dos Departamentos da Polícia estaduais e locais, agências federais e pela Guarda Nacional dos EUA.

“A investigação é clara: quando activistas e apoiantes do movimento “Black Lives Matter” saíram às ruas em cidades dos EUA para exigir pacificamente o fim do racismo sistémico e da violência policial, foram surpreendentemente recebidos com uma resposta militarizada e mais violência policial”, afirmou Brian Castner, consultor para a área de Armas e Operações Militares da Amnistia Internacional.

O especialista reforçou: “O tempo de aplicar “pensos-rápidos” e de desculpar algumas “maçãs podres” já passou. O que é necessário agora é uma reforma sistémica e radical do policiamento nos EUA que acabe com o flagelo do uso excessivo da força policial e das execuções extrajudiciais de negros”.

Brian Castner frisou, ainda, que as comunidades “não devem viver com medo de serem prejudicadas pelos próprios agentes que juraram protegê-las”, defendendo que os elementos das forças de segurança responsáveis pelo uso excessivo da força e por mortes ilícitas “devem ser sempre responsabilizados”.

A Amnistia esclareceu que o conteúdo dos vídeos e das fotografias de protestos recolhidos foi localizado geograficamente e analisado por investigadores com experiência em armas, tácticas policiais e leis internacionais e norte-americanas sobre o uso de força.

Tiroteios na cidade de Nova Iorque continuam a aumentar

O Departamento da Polícia de Nova Iorque divulgou que nas primeiras três semanas de Junho foram registados 125 incidentes com tiros.

É necessário recuar um quarto de século para se ver um número de tiroteios semelhante ao actual em Nova Iorque, reporta o “The New York Post”, que cita fontes da Polícia norte-americana, que indicam que “este pode ser o novo normal” da cidade.

Nas primeiras três semanas de Junho, as ruas de Nova Iorque contaram 125 incidentes com tiros, admitiu o responsável pelas Estratégias de Controlo de Crime, Michael LiPreti, em declarações à publicação.

“Seria necessário regressar a Junho de 1996 para um começo pior. É uma estatística reveladora”, acrescentou LiPreti.

Embora o crime na cidade permaneça com uma queda de 2,5 por cento no ano, os tiroteios sofreram um grande aumento. De segunda-feira, 15 de Junho, até domingo, 21 de Junho, ocorreram 53 incidentes com tiros em toda a cidade, o número mais alto numa única semana desde que o presidente da Câmara do município Bill de Blasio assumiu o cargo. A última vez que foi registado um número tão alto, em apenas uma semana, foi em 2012.

“Este fim de semana enfrentámos desafios reais em termos de violência com armas”, disse Bill de Blasio, numa conferência de imprensa, referindo-se ao tiroteio que ocorreu no sábado passado. “Não vamos permitir que a violência continue a crescer”, acrescentou um dos agentes da Polícia nova-iorquina.

A Polícia norte-americana carregou sobre manifestantes, na segunda-feira, junto à Casa Branca para impedir o derrube da estátua de um antigo Presidente dos EUA, no âmbito de protestos anti-racistas que têm abalado o país.

Os manifestantes já haviam colocado cordas e correntes na estátua de Andrew Jackson, Presidente dos Estados Unidos entre 1829 e 1837, quando os Polícias lançaram gás lacrimogéneo para dispersar o protesto.

A estátua de Jackson fica localizada em Lafayette Park, o epicentro dos protestos anti-racistas em Washington, mesmo à frente da residência ocupada pelo actual Presidente norte-americano, Donald Trump.