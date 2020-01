Mundo

Forças de segurança ensaiam tentativa de golpe de Estado

O Governo do Sudão anunciou, ontem, a reabertura do espaço aéreo após ter neutralizado, na véspera, uma revolta no interior das Forças de Segurança, que levou ao encerramento do aeroporto da capital e causado pelo menos dois mortos.

Em conferência de imprensa, citada pela BBC, o general Abdel-Fattah Burhan, líder do Conselho de Transição do Sudão, anunciou que a “vida retomou a normalidade” após horas de tensão entre as Forças Armadas e elementos dos serviços de informações.

A agitação em torno destes acontecimentos paralisou várias zonas da capital, Cartum, e nas redes sociais circularam vários vídeos a mostrar uma larga mobilização das Forças de Segurança e trocas de tiros com os elementos revoltosos, bem como vários disparos para o ar.

As Forças Armadas “não permitirão qualquer golpe”, disse Burhan, acrescentando que é uma “vergonha que as armas tenham sido levantadas na cara do povo”. O motim foi reprimido com “perdas mínimas”, assegurou, também, o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Mohamed Othman al-Hussein.

Duas pessoas morreram e outras quatro, incluindo dois oficiais, ficaram feridas nos confrontos. Em declarações aos jornalistas, o Sindicato dos Médicos do Sudão relatou que um pai e dois filhos foram mortos quando um projéctil de artilharia atingiu a casa nos subúrbios de Cartum.

Depois de tentar persuadir os oficiais amotinados a entregarem as armas, os militares invadiram e retomaram o Quartel-General de uma das agências de informações do país “usando a menor quantidade de força possível”, disse Al-Hussein.

O Primeiro-Ministro sudanês, Abdallah Hamdok, descreveu o motim como uma “discordância” com o objectivo de “impedir a transição do país para a construção de uma democracia sólida”.

O Governo sudanês de transição decidiu, há meses, restringir as competências do Serviço Nacional de Informações e Segurança (NISS) apenas às funções de informação, libertando-o do braço de segurança e, neste contexto, desmantelar o denominado Comité de Operações da agência.

Aos cerca de 13 mil homens que integravam a subestrutura, o Governo ofereceu a possibilidade de integrarem o Exército, as Forças de Reacção Rápida ou a Polícia. A maioria dos funcionários optou pela demissão com indemnização.

O temido Serviço de Informações e Segurança foi acusado de protagonizar a repressão durante o reinado de Al-Bashir e, em particular, durante os protestos contra o ex-Presidente, que, ao fim de quatro meses, foi forçado a abandonar o comando dos destinos do país pelo próprio Exército.

Responsabilidades antigas

Uma das principais reivindicações dos manifestantes e das forças políticas da oposição no Sudão foi, precisamente, o desmantelamento daquela força de segurança e o julgamento dos responsáveis pela repressão, que se saldou por centenas de mortes durante os protestos que decorreram entre Dezembro de 2018 e Junho de 2019.

Na terça-feira à noite, o actual chefe dos serviços de informações, Mohamed Hamdan Daglo, acusou o antigo dirigente do NISS Salah Gosh, uma figura proeminente do Governo de Al-Bashir, de estar por detrás deste acto de “rebelião”, em que vários membros da instituição manifestaram o descontentamento contra a reforma, disparando armas em vários pontos de Cartum, incluindo no interior das duas instalações tomadas de assalto esta madrugada. Gosh demitiu-se dois dias depois da destituição de Al-Bashir e o seu paradeiro é desconhecido.