Mundo

Forças Armadas com meios operacionais

As Forças Armadas e de Segurança da Mauritânia foram dotadas de meios adequados para preservar a segurança e erradicar todas as formas de ameaças, declarou ontem em Nouakchott o primeiro-mi­nistro mauritano, Yahya Ould Hademine.

“As forças tornaram-se operacionais com capacidade de intervenção reforçadas, através do recrutamento de novos efectivos e da aquisição de materiais", indicou Ould Ha­demine quando apresentava o balanço da sua governação no sector da segurança pública na Assembleia Nacional.

No quadro da Declaração de Política Geral (DPG), apresentada de acordo com o ar­tigo 73 da Constituição, o pri-

meiro-ministro mauritano afirmou que o desafio da se­gurança foi ultrapassado com uma abordagem rigorosa e responsável, tendo em conta diferentes causas da insegurança e das suas dimensões nacionais e transfronteiriças.

Ould Hademine também mencionou o reforço da segurança transfronteiriça com a abertura de 14 novos postos equipados com meios necessários e ligados ao sistema biométrico nacional. Explicou que o Governo está a trabalhar com os fundamentos de alta segurança do Estado.