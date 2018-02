Mundo

Forças Armadas lançam operação anti-terrorista

O Exército egípcio iniciou ontem uma vasta campanha de segurança contra o terrorismo em vários pontos do país, sobretudo no centro e norte da Península do Sinai, anunciou fonte militar.

Exército aumentou o controlo desde a instauração do estado de emergência

Fotografia: Mohammed Abdel | AFP



As operações das Forças Armadas estendem-se também à região do Delta do rio Nilo e no deserto ocidental para “limpar as zonas em que se encontram focos terroristas”, refere um comunicado lido pelo porta-voz do Exército, Tamer al Refail, e difundido pelos vários canais de televisão e rádio do país.

O Exército egípcio mantém posições no norte do Sinai contra grupos ligados aos radicais do Estado Islâmico, desde finais de 2014, apesar de as informações sobre as operações serem limitadas.

De acordo com o “comunicado número 01” lido por Al Refai, o Presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi ordenou ao Ministério do Interior “para combater o terrorismo e outras acções criminais” durante a operação “Aplicação da Lei”.

A operação militar vai ser acompanhada de “manobras de treino” e de “movimentos operacionais” em todos os pontos estratégicos.

A acção das Forças Armadas tem também como objectivo impor o controlo junto dos postos fronteiriços do Egipto e “limpar as zonas onde se localizam focos terroristas”, disse o porta-voz sem fornecer mais detalhes.

O porta-voz também pediu aos egípcios “de todo o país” para cooperarem com as forças de segurança.

No passado dia 29 de Novembro, al Sisi deu três meses ao chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Mohamed Farid Hegazi, para recuperar a segurança na Península do Sinai, poucos dias depois de um atentado terrorista contra uma mesquita que fez 305 mortos, o mais grave ataque da história recente do Egipto, e que não foi reivindicado por nenhum grupo.

O Exército egípcio anunciou, recentemente, a morte de Abu Duaa al Ansari, líder do grupo Ansar Beit al Maqdis, filial do EI durante uma operação especial que contou com apoio aéreo.

/>Desde a destituição em 2013 pelo Exército do Presidente islamista Mohamed Morsi, as Forças Armadas egípcias enfrentam na região do Sinai os grupos extremistas, incluindo o ramo egípcio do grupo Estado Islâmico (EI).

Por causa da violência, centenas de agentes da Polícia e soldados foram mortos.

O grupo Estado Islâmico reivindicou numerosos ataques contra as forças de segurança egípcias, mas também contra civis em vários pontos do país, incluindo na capital, Cairo.

No início de Janeiro de 2018, o Parlamento egípcio prolongou por três meses o estado de emergência instaurado inicialmente em Abril de 2017, após dois anteriores atentados mortais contra as igrejas coptas, inclusive em Tanta, no Delta do Nilo, onde pelo menos 30 pessoas morreram. Os ataques foram reivindicados pelo EI.

O estado de Urgência já havia sido aplicado há alguns anos numa parte do norte do Sinai.



Eleições em Março

O Egipto vai a votos no próximo mês de Março para eleger o novo Chefe de Estado e a presente operação das forças de segurança do país é vista como forma de garantir que o pleito decorra na normalidade, para impedir os ataques terroristas.

O Presidente Abdel Fattah al-Sisi anunciou em Janeiro que vai concorrer às eleições para um segundo mandato, sendo, desde já, favorito, não obstante as desistências de outros candidatos.

A campanha eleitoral começa, oficialmente, no dia 24 de Fevereiro e termina a 23 de Março.

De acordo com a Autoridade Nacional de Eleições, a primeira volta das eleições presidenciais terá lugar de 26 a 28 de Março e uma segunda volta será realizada, se necessário, de 24 a 26 de Abril.

Estas vão ser as terceiras eleições presidenciais desde a destituição do Governo de Hosni Moubarak.