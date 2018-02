Mundo

Forças Armadas matam jihadistas

Pelo menos 38 rebeldes foram mortos no norte e no centro do Sinai egípcio e 526 foram detidos em quatro dias de uma vasta operação antiterrorista, de acordo com um comunicado do Exército divulgado ontem.

Unidades especiais estão nas ruas para impedir ataques

Fotografia: MOHAMED EL-SHAHED| AFP



O Exército desencadeou na sexta-feira uma campanha militar de grande amplitude no Sinai (nordeste), Delta do Nilo e deserto ocidental junto à fronteira com a Líbia.

Desde a destituição pelo Exército do Presidente islamita, Mohamed Morsi, em 2013, que as forças de segurança enfrentam diversos grupos radicais, incluindo o grupo "jihadista" Estado Islâmico (EI), que provocaram centenas de mortos en-tre os soldados, forças poli-

ciais e civis.

Um “raide” e uma troca de tiros em Al-Arich, a principal cidade do norte do Sinai, implicou a "eliminação de uma célula terrorista muito perigosa integrada por dez takfiristas", anunciou ontem o porta-voz das Forças Armadas, Tamer el-Refaï.

Este anúncio elevou para 38 o balanço de "jihadistas" mortos desde o início desta campanha baptizada "Sinai 2018". egundo os comunicados divulgados pelos militares desde o início da operação, foram ainda detidos um total de 526 suspeitos. No final de Novembro, o Chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sissi, que dirige o país com “mão de ferro” e o único candidato de facto à eleição presidencial de 26 de Março, tinha dado três meses ao seu chefe de Estado-Maior e ao seu ministro do Interior para restabelecerem a segurança e a estabilidade no Sinai.

O conselheiro de um ex-candidato à eleição presidencial egípcia excluído pelas autoridades foi detido após ter sugerido a existência de documentos secretos comprometedores para os actuais dirigentes do país, revelou o seu advogado.

Hicham Geneina foi o conselheiro para os direitos hu-manos do general Sami Anan, antigo chefe de Esta-do-Maior do Exército egípcio, também detido e excluído em Janeiro da corrida à presidência após ser acusado pelas autoridades de “não ter respeitado os procedimentos” e de provocar a “divisão”. Um grupo de 14 ONGs firmaram que as presidenciais não seriam livres nem justas.