Mundo

Forças com influência querem incluir Zuma

A Aliança Democrática (DA), o partido da oposição oficial sul-africana, disse ser imperioso que o Presidente Jacob Zuma e o seu filho, Duduzane, deponham no inquérito sobre “captura do Estado”.

Presidente sul-africano Jacob Zuma pode ser ouvido

Fotografia: Gulshan Khan

O mandato da nova comissão de inquérito cujos termos foram divulgados quinta-feira pelo jornal oficial será investigar sobre todas as formas de corrupção no seio do Governo, nomeadamente sobre as alegações contra o Presidente, os seus ministros, a família Gupta e as entidades públicas.

Para a Aliança Democrática, é tempo de Zuma e seus próximos responderem à população. “Durante vários anos, o Presidente Zuma tentou contrariar os nossos esforços para o levar a prestar contas”, declarou Glynnis Bretenbach, deputada da DA.

Segundo a parlamentar, a comissão deverá convocar Zuma e o seu filho Duduzane para depor “visto que eles estão directamente implicados”.

/>Duduzane foi empregado pela rica família Gupta que conseguiu obter numerosos contratos públicos de biliões de dólares americanos, graças, afirma-se, aos seus laços com o Presidente e alguns membros do Governo.

“Durante muito tempo, a família Gupta teve uma influência no Governo sul-africano, particularmente sobre o Presidente Zuma”, disse Breytenbach.

A antiga provedora de Justiça, Thuli Madonzela, entregou o seu relatório de investigação sobre o escândalo denominado “Captura do Estado”, em 2016, mas Zuma continuou a recorrer aos tribunais para tentar evitar a publicação do relatório bem como a aplicação das suas recomendações.