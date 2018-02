Mundo

Forças de segurança aniquilaram rebeldes

O Exército egípcio anunciou ontem, em comunicado, a morte de sete rebeldes na península do Sinai e a detenção de 408 suspeitos, no âmbito de uma operação “antiterrorista” que começou há uma semana.

O porta-voz militar, Tamer al-Refai, adiantou que, desde o início da operação, a 9 de Fevereiro, o Exército já registou a morte de 63 rebeldes e a detenção de 1.311 suspeitos, incluindo as de ontem.

As forças egípcias adiantaram ainda ter conseguido desactivar 45 engenhos explosivos e destruído 158 esconderijos e lojas de armas.

As operações das forças de segurança têm o apoio logístico e militar dos Estados Unidos, como uma medida enquadrada na cooperação internacional de combate ao terrorismo. As Forças Armadas egípcias montaram um cordão de segurança na região do Sinai, onde a actividade islâmica está bastante intensa. Segundo uma fonte do Exército, grupos extremistas, movidos pelos ideiais do Estado Islâmico, assumiram um protagonismo contra as instituições e pessoas de outra fé, que já resultou em vários ataques.

O Governo egípcio afirmou que o combate aos extremistas está nesse momento nas prioridades de alta segurança. Desde a destituição do antigo Presidente islamita, Mohamed Morsi, em 2013, que as forças de segurança enfrentam diversos grupos radicais, incluindo o Estado Islâmico (EI).

Na região, existem regras militares que impedem os jornalistas de aceder aos locais de conflito, sendo as informações veiculadas apenas pelo Exército, sem possibilidade de verificação.