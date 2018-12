Mundo

Forças de segurança matam 14 islamitas

As forças de segurança egípcias mataram 14 militantes islamitas numa troca de tiros na turbulenta região do norte do Sinai, anunciou ontem o Ministério do Interior. O ataque ocorreu contra um esconderijo na cidade de El Arish, tendo o tiroteio demorado várias horas.

Os militantes eram suspeitos de planear ataques contra “instalações vitais” das Forças Armadas e da Polícia, segundo as autoridades.

Numa outra operação, a Polícia egípcia anunciou ter eliminado oito “terroristas de alto risco” e detido outros quatro durante operações de segurança nas regiões do Cairo e de Gizé.

O Ministério do Interior disse em comunicado que os radicais alvejados mortalmente pertenciam ao grupo Hasm, que segundo as autoridades está afiliado à organização Irmandade Muçulmana.

“Os suspeitos estavam a orquestrar uma série de ataques a vários alvos para coincidir com as celebrações de Natal”, sublinha a nota.

Segundo o Ministério do Interior, as investigações revelaram que os membros desta organização recebe-ram ordens através de redes sociais e aplicativos móveis para atacar várias figuras públicas e instalações vitais do Estado.

Alguns membros do grupo rebelde conseguiram escapar pela zona do deserto de Giza-Wahat, estando as forças de segurança no seu encalço.

De acordo ainda com o comunicado, a Polícia egípcia apreendeu armas, munições, circuitos eléctricos e outros materiais utilizados para fabricar explosivos improvisados.