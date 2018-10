Mundo

Forças em guerra aceitam ter reunião na capital do Sudão

As facções em guerra na República Centro Africana (RCA) e o Governo acordaram reunir-se, em Cartum, sob mediação do Presidente sudanês Omar al-Bashir, a fim de pôr termo ao conflito no país.

Dirdiri Mohamed Ahmed

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cartum acolhe, em meados de Novembro, as negociações entre as facções em conflito na RCA. A rádio estatal de Omdurman anunciou que o chefe da diplomacia sudanesa, Dirdiri Mohamed Ahmed, que se deslocou recentemente à RCA e ao Chade, indicou que o Presidente centro-africano, Faustin-Archange Touadéra, aceitou que Cartum albergue as negociações de paz do seu Governo com as facções rivais armadas, Seleka e Anti-balaka. O comunicado acrescenta que o Presidente chadiano, Idriss Deby Itno, está igualmente de acordo em participar na sessão de abertura das negociações. Segundo o comunicado, o Governo sudanês vai convidar os líderes dos países da África Central para a sessão de abertura da reunião.