Forças G5-Sahel preparam operações contra terroristas

As forças do G5-Sahel estão a preparar operações contra bases terroristas na sua zona de intervenção, anunciou ontem em Ouagadougou o comandante do contingente militar, general de divisão Hanena Ould Sidi.

O Estado-Maior do G5-Sahel está a planificar operações a serem levadas a cabo brevemente, disse o general mauritaniano à saída de uma audiência com o ministro da Defesa burkinabe, Jean-Claude Bouda. O G5-Sahel é uma estrutura institucional criada em Fevereiro de 2014 por cinco Estados do Sahel: Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e o Tchad, para coordenar e supervisionar a cooperação em matéria de políticas de desenvolvimento e de segurança.

Comentando a recente transferência do posto de comando do G5-Sahel, de Sévaré para Bamako, no Mali, o comandante da força explicou que o papel de um quartel-general é reflectir e planear para conduzir e coordenar operações de campo. Este anúncio foi feito no mesmo dia em que um grupo de terroristas atacou uma base das forças governamentais, nos arredores da capital, tendo morto oito soldados.