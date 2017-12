Mundo

Forças policiais estão em greve

O Governo de Cabo Verde decretou a requisição civil do pessoal da Polícia Nacional (PN) de ontem até sexta-feira, para assegurar a prestação dos serviços considerados “indispensáveis” durante a greve em curso na corporação.

Polícia cabo-verdiana exige condições para desempenhar melhor a sua missão

Fotografia: Angop

O Conselho de Ministros pretende ainda garantir os serviços tidos como necessários e adequados à satisfação de necessidades “impreteríveis” da comunidade.

Em comunicado, o Executivo cabo-verdiano explica que tomou esta decisão “uma vez que não foi possível chegar a acordo quanto aos serviços mínimos a serem garantidos durante a greve”.

O documento precisa que a requisição civil decretada é abrangente, pelo facto de, nesta quadra festiva, tal como acontece todos os anos, decorrer a operação “Natal e Fim de Ano em segurança” da Polícia Nacional, que envolve todos os efectivos operacionais, bem como os efectivos que normalmente desempenham funções burocráticas na PN.

O Governo justifica ainda a sua decisão com a necessidade de garantir a ordem e a segurança públicas, a protecção da vida dos cidadãos, da sua integridade física e patrimonial, a paz social e colectiva, “valores fundamentais para a sociedade cabo-verdiana, particularmente nesta época do ano em que se aspira por harmonia e por tranquilidade”.

O objectivo principal é “salvaguardar os interesses essenciais e fundamentais do país e garantir as condições necessárias para a realização de actividades sociais, comerciais, recreativas e familiares, em paz e segurança”.

Em declarações à agência cabo-verdiana de notícias Infopress, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), José Barbosa, disse que a greve “manter-se-á” para os dias 27, 28 e 29 deste mês.

“Havia um acordo em que a actualização salarial se fizesse a partir de Janeiro de 2018”, revelou o sindicalista, sublinhando que o Governo acabou por “dar o dito por não dito”. Para o líder do SINAPOL, “faltou outra vez a diplomacia por parte do Ministério da Administração Interna (MAI)”, uma vez que não obstante ter recusado a actualização do salário da PN, “não tem nenhuma perspectiva à volta disto”.

De acordo com o sindicalista, os perto de dois mil oficiais e agentes que integram a PN devem sair à rua em protesto, seguido da greve geral, em todas as ilhas de Cabo Verde.

Em causa está a alegada violação do Memorando do Entendimento com as reivindicações da classe assinado no passado mês de Março entre o SINAPOL e o Ministério da Administração Interna (MAI), que foi negociado com a mediação da Direcção Geral do Trabalho.

Está igualmente em causa a não satisfação de um pacote de reivindicações pendentes, com destaque para a actualização salarial do pessoal da Polícia Nacional, com efeito a partir de 1 de Janeiro de 2018, como havia sido acordado entre as partes.

A redução da carga horária, que vem prejudicando a grande maioria do pessoal da Polícia Nacional, a introdução de regulamento de Trabalho e o pagamento do subsídio de condição policial ao pessoal da Guarda Fiscal, com efeito retroactivo fazem igualmente parte das reivindicações.

O último ponto do caderno reivindicativo é o pagamento dos 25 por cento sobre o vencimento, relativos ao subsídio de condução, ao pessoal da Polícia Nacional que exerce cumulativamente as funções de condutores auto e de moto da classe.